В Мурманской области благодаря поддержке федерального правительства появятся 15 автомобилей скорой медицинской помощи и 9 школьных автобусов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность федеральному правительству. Глава региона сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого Мурманская область получит 15 автомобилей скорой медицинской помощи и 9 школьных автобусов.

«C 2019 года мы обновили медицинский автопарк. При поддержке федерального правительства, дополнительных инвестиций из регионального бюджета и помощи компаний-партнеров на линию вышла 121 единица транспорта. В рамках рабочих поездок, бесед с фельдшерами и врачами скорой помощи выяснилось, что в пандемию увеличился пробег, следовательно, и уровень фактического износа. Напомню, что в Мурманской области на линию выходят машины скорой помощи не старше 5 лет», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона сообщил, что с 2019 года за счёт федерального и регионального бюджетов также было приобретено 46 школьных автобусов.