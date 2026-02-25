В Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностьюСтартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»
В Мурманской области благодаря программе «Свой дом в Арктике» построено или приобретено 1307 домов

2 марта в Мурманской области стартует приём заявок по уникальной программе «Свой дом в Арктике». Об этом 24 февраля на традиционном оперативном совещании объявил глава региона Андрей Чибис. Об условиях программы рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Программа «Свой дом в Арктике» создана по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для улучшения жилищных условий северян и стала крайне востребована среди жителей региона. С момента запуска программы принято 1832 заявления, выдано 1646 сертификатов на общую сумму больше 2 млрд рублей. Уже построено или приобретено 1307 индивидуальных жилых домов общей площадью больше 113 тысяч кв. метров», – отметила Александра Карпова.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, с 2025 года размер единовременной денежной выплаты составляет 30% от стоимости индивидуального жилого дома, но не превышает 1 млн рублей. Средства можно использовать: для строительства собственного дома, для приобретения готового дома или домокомплекта, для приобретения дома в рамках договора о долевом строительстве, а также в качестве первоначального взноса на ипотеку на все перечисленные цели. Участниками программы могут стать 14 категорий граждан. Чаще всего граждане отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома – на эту цель сертификат использовал 1151 участник программы. Вторая цель по популярности – 322 сертификата – это приобретение домокомплекта, третья цель – использование сертификата в качестве первоначального взноса, такой способ выбрали 38 участников.

Участники программы «Свой дом в Арктике» уже зарегистрировали право собственности в ЕГРН на 884 индивидуальных жилых дома общей площадью более 76 тысяч кв. метров. По остальным сертификатам строительство домов продолжается. Всего в рамках программы «Свой дом в Арктике» ожидается регистрация более 140 тысяч кв. метров индивидуальных жилых домов.

В обсуждении этого вопроса принял участие и председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Программа «Свой дом в Арктике» доказала свою эффективность, став одним из важных механизмов по повышению качества жизни населения региона, улучшению жилищных условий для северян, - подчеркнул председатель Думы. – Важно, что она реализуется на системной основе, постоянно совершенствуясь, а количество категорий жителей, имеющих право на участие в программе, растёт.

Напомним, программа «Свой дом в Арктике» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». В 2025 году выдано 226 сертификатов на общую сумму 215 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562820/#&gid=1&pid=1

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
