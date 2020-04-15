Мурманская область. Арктика (16+)15.04.20 09:45
В Мурманской области благодаря прокуратуре работникам выплачена заработная плата в размере более 15 млн рублей
Прокуратура Мурманской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в акционерном обществе «Северный арсенал», во время которой было установлено, что перед 35 работниками организации, которая в сентябре 2018 года была признана банкротом, образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 15 млн рублей.
В связи с этим прокуратура внесла представление конкурсному управляющему.
После вмешательства прокуратуры конкурсным управляющим приняты меры по реализации имущества предприятия.
В настоящее время задолженность полностью погашена.
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Zdoroviak
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Арина
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