В Мурманской области благодаря прокуратуре работникам выплачена заработная плата в размере более 15 млн рублей

Прокуратура Мурманской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в акционерном обществе «Северный арсенал», во время которой было установлено, что перед 35 работниками организации, которая в сентябре 2018 года была признана банкротом, образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 15 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла представление конкурсному управляющему.

После вмешательства прокуратуры конкурсным управляющим приняты меры по реализации имущества предприятия.

В настоящее время задолженность полностью погашена.