В Мурманской области благодаря прокуратуре работникам выплачивается заработная плата

Прокуратура Октябрьского административного округа г. Мурманска провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Коммандит Сервис». Установлено, что в организации перед 83 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 9 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокурор внёс руководителю организации представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность полностью погашена.

А прокуратурой города Североморска в ходе проверки исполнения на поднадзорной территории требований трудового законодательства был установлен факт невыплаты полностью свыше двух месяцев заработной платы в размере более 350 тысяч рублей в период с января по август 2020 года работнику общества с ограниченной ответственностью, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства, при наличии реальной финансовой возможности к её выплате.

По данному факту прокурором города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

На основании указанного постановления следственным отделом СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации.