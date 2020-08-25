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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 12:00

В Мурманской области благоустройство дворовых территорий выполнено более чем на 60%

В Мурманской области продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирования комфортной городской среды». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, комиссия во главе с заместителем губернатора Оксаной Астаховой и главой администрации Мурманска Евгением Никорой вчера осмотрели первую отремонтированную в 2020 году дворовую территорию на улице Ивана Сивко у домов 9, 9 корпус 1 и 9 корпус 2.

Здесь проведена реконструкция инженерных коммуникаций, устроена ливневая канализация, произведен ремонт более 1100 кв. метров проезжей части и более 230 кв. метров тротуара, установили опоры освещения со светодиодными светильниками. Подрядчик также обустроил две деревянные лестницы, соорудил более 65 метров подпорной стены, провел озеленение и другие работы.

«На сегодняшний день в Мурманской области благоустройство в рамках федеральной программы идет в рамках запланированных сроков – выполнение в целом уже более 60%, еженедельно сдаются дворовые территории в муниципалитетах, – рассказала Оксана Астахова. – Заказчики «на местах» контролируют ход производства работ, прислушиваются к мнению жителей, корректируют подходы. Также свой контроль осуществляет профильное региональное министерство. Для нас важны не только сроки, но и качество».

До 1 сентября в столице Заполярья запланировано сдать преображенные дворы ещё у нескольких домов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.

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