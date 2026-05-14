«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северян
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 14:30

В Мурманской области более 1,2 млрд рублей направлено в 2026 году на закупку современного медицинского оборудования

Об этом рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на итоговой коллегии министерства по результатам 2025 года. В ходе своего выступления глава ведомства подчеркнул, что за отчетный период регион успешно и в полном объеме выполнил все целевые показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Минувший год ознаменовался стартом новой пятилетки реализации президентских нацпроектов. Ключевой из них в контуре здравоохранения — «Продолжительная и активная жизнь», включающий 9 региональных проектов. Мы постарались, чтобы регион выглядел достойно, и в прошлом году мы выполнили абсолютно все 39 показателей и 32 результата. Наша работа была высоко оценена: на коллегии Минздрава России заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова отметила нас в числе 15 регионов, полностью выполнивших проект», — рассказал Дмитрий Панычев.

Прошедший год также ознаменовался достижением исторических минимумов заболеваемости по таким социально значимым направлениям, как ишемическая болезнь сердца, пневмония, туберкулез и злокачественные новообразования. Существенного прогресса удалось добиться в снижении больничной летальности: смертность от острого инфаркта миокарда сократилась почти на 9%, от инсультов — на 9,5%, а показатель одногодичной летальности онкологических больных уменьшился на 23%. Благодаря высокой оперативности работы скорой медицинской помощи, которая в 96% случаев прибывает на вызовы вовремя, по итогам года удалось сберечь около 100 жизней пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: 38 человек удалось спасти с начала года.

В 2025 году развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских учреждений было вложено свыше 2,5 млрд рублей. Масштабное обновление затронуло Североморскую ЦРБ, где по поручению Президента России проводятся ремонты корпусов и открыт новый пищеблок, а также Апатиты, где завершен капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник на сумму 817 млн рублей. Также отремонтированы реанимационное отделение и подстанция скорой помощи в Кандалакше, обновлен кабинет врача общей практики в Сафоново. Для нужд первичного звена и службы скорой помощи закуплено 93 новых автомобиля.

Важным этапом реализации губернаторского проекта «На Севере — малыш» и народной программы «На Севере — жить!» стало открытие современного Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Уникальность Центра заключается в обеспечении «бесшовного сопровождения» пациенток, которые теперь могут получить полный цикл медицинской помощи от этапа планирования беременности до послеродового наблюдения в стенах одной организации. Наряду с этим в регионе активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь на базе Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина и Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Для повышения доступности медицины и раннего выявления патологий в регионе планируется открытие Центров здорового долголетия. Параллельно совершенствуются цифровые сервисы: расширяется функционал электронной записи к специалистам через чат-боты в мессенджере «Макс», региональный портал «Полармед» и «Госуслуги», а также усиливается работа Единого контакт-центра. Данные меры направлены на создание максимально комфортных и оперативных условий получения медицинской помощи для всех жителей Кольского Заполярья.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567559/#&gid=1&pid=1

