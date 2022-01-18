В Мурманской области более 345 тысяч человек прошли вакцинацию против COVID-19

В ходе оперативного совещания, которое проходило 17 января, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев подчеркнул важность вакцинация против COVID-19, а также необходимость своевременной ревакцинации через 6 месяцев с учётом появления нового штамма «омикрон».

По данным специалистов, «омикрон» обладает наибольшей контагиозностью (заразностью), которая в 7 раз выше, чем у других штаммов COVID-19. Прогнозируется большее количество очагов в семьях и коллективах, в сфере общественного питания, бытовых услуг, общественного транспорта. Симптомы штамма «омикрон» схожи с ОРВИ: сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. Вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 позволит избежать тяжёлого течения заболевания.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области прививочную кампанию против COVID-19 обеспечивает 51 прививочная бригада. Продолжают ежедневную работу мобильные прививочные пункты в крупных торговых центрах Мурманска. Более 345,5 тысячи человек (без учёта ревакцинированных и иностранных граждан) уже прошли вакцинацию в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435316/#&gid=1&pid=1