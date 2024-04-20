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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.24 13:00

В Мурманской области более 7 тысяч почётных доноров

В преддверии Национального дня донора крови, который отмечается в России 20 апреля, в Кольском Заполярье подвели итоги XVIII регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области». Награды от правительства Мурманской области, Министерства здравоохранения, Мурманской областной Думы, региональной общественной организации доноров «Капля Жизни» были вручены 20 лучшим донорам по итогам 2023 года, среди которых две семьи доноров.

«Донорская кровь – единственный лечебный материал, который невозможно заменить или изготовить альтернативным способом. Каждый третий житель Земли в течение жизни нуждается в донорской крови. В Мурманской области 7042 почётных доноров. В прошлом году почётным донором стал 151 северянин», – подчеркнул заместитель министра Мурманской области Сергей Чуксеев.

В 2023 году в Заполярье около 5,7 тысячи человек сдали кровь, из них впервые стали донорами более 1 тысячи человек. Произведено около 16 тысяч донаций. Заготовлено более 11 тысяч литров цельной крови.

Свою историю Мурманская областная станция переливания крови ведет с 1936 года. Она представлена областной станцией переливания крови и двумя отделениями в Апатитско – Кировской и Мончегорской центральных районных больницах. Также работает выездная бригада станции переливания крови по всему Кольскому полуострову – от Заполярного до Кандалакши, ежемесячно проводится 8-10 выездов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в последние годы за счёт областного бюджета для областной станции переливания крови приобретено более 30 единиц медоборудования на сумму более 65 млн рублей. Среди них два аппарата для донорского афереза, которые позволяют заготавливать тромбоциты, востребованные в гематологии, онкологии (в том числе детской), акушерстве, сосудистой хирургии, кардиохирургии. Это современное оборудование позволяет сократить продолжительность процедуры на 30-40% и заготовить на 25% больше тромбоцитов от каждой донации. Также обновлены аппараты для температурной обработки плазмы крови, холодильники и морозильники для хранения крови и препаратов, автоматический иммуногематологический анализатор для банка крови, оборудование для ПЦР-диагностики.

Все медицинские учреждения Мурманской области в полном объёме обеспечены современными, качественными и безопасными компонентами крови.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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