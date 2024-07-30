В Мурманской области более чем на 60% завершена подготовка муниципалитетов к новому отопительному сезону

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокий износ, на территории Мурманской области – одна из основных задач правительства региона. Так, 2024 году всего будет обновлено 200 км сетей.

«За последние годы мы модернизировали 20 котельных. Это в 6 раз больше, чем за 2010-2018 годы. Результаты модернизации котельных за 5 лет включают в себя сокращение использования мазута на 14400 тонн. И сокращение на 2,3 тысячи тонн ежегодное использование мазута», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

«Обновление коммунальной инфраструктуры ведётся на постоянной основе. И уже можно заметить результаты нашей работы – количество технологических нарушений по теплоснабжению в сравнении с отопсезоном 2019/2020 уже снизилось вдвое, и положительная динамика по данному показателю наблюдается третий отопительной сезон подряд», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса c 2022 года удалось привлечь дополнительные федеральные средства на приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры и тем самым нарастить объёмы и темпы работ по их обновлению. Так, в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» Мурманской областью привлечены 3 млрд рублей.

В 2024 году планируется завершить масштабный проект по реконструкции сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива. Реализация проекта позволит обеспечить 3,8 тысячи человек качественной питьевой водой. Сейчас ведутся наиболее трудоёмкие работы – бурение под водными объектами.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» практически завершена реконструкция водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на озере Большое Грязненское в Североморске. Реализация проекта позволит качество воды для жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1.

В 2024 году продолжается работа по реализации мероприятий в рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области в ЗАТО Североморск, Кольском и Кандалакшском районах будет реконструировано 28,84 км инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

По поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом в Мурманске в рамках реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных, на 2024 год региону выделено более 800 млн рублей в том числе на капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры в Сафоново, Снежногорске, Гаджиево, Полярном и Высоком. Ещё 459,8 млн рублей в 2024 году направлено на ремонт оборудования котельных и 8,65 км сетей теплоснабжения ЗАТО Североморск.

Важный проект в рамках государственно-частного партнёрства – перевод двух действующих котельных в мкр. Дровяное Мурманска и одной котельной в н.п. 25 километр Мончегорска на биотопливо. «В настоящее время на заводе-изготовителе завершена работа по изготовлению котлов и элементов топливоподачи для двух блочно-модульных котельных, продолжается работа по комплектованию прочих составляющих системы. В процессе изготовление котлов для третьей котельной», – пояснил Алексей Лыженков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту порядка 2 км сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска. Реализация проекта позволит обеспечить надежность теплоснабжения трети населения города.

«В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов из регионального бюджета по губернаторскому плану «На Севере – жить» 12 муниципалитетам выделено порядка 122,5 млн рублей на капитальный ремонт 2,5 тысячи метров тепловых сетей и 8 тысяч метров электрических сетей общей протяженностью 8008 метров. Хочу обратить внимание муниципальных образований, что все работы на сетях и объектах теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, а на сетях и объектах электроснабжения – до 15 октября», – отметил Алексей Лыженков.

Вице-губернатор напомнил, что выполнение мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры неразрывно связано с ограничением проживания жителей в комфортных условиях. Минэнерго и ЖКХ Мурманской области просит с пониманием относиться к вынужденным неудобствам, поскольку реализация данных мероприятий направлена на повышение качества и надёжности систем коммунальной инфраструктуры региона, в том числе при прохождении отопительного сезона.

«Хочу обратить внимание, что необходимо завершить не только все эти работы, но и благоустройство после них. Задержки были по ряду объектов по прошлому году, когда работы были выполнены, а благоустройство завершить не успели. Я прошу понимать, что это также принципиально важно. Все территории должны быть приведены в надлежащее состояние. Хочу обратить внимание главы администрации города Мурманска – в центре города у Фонда защитников Отечества до сих пор не восстановлена территория. Прошу все муниципалитеты за этим жёстко следить», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/