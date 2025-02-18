В Мурманской области более чем в 2 раза выросло количество МРТ-исследований

В Мурманске впервые прошла региональная научно-практическая конференция Российского общества рентгенологов и радиологов. В программе двухдневной конференции – вопросы деятельности Российского общества рентгенологов и радиологов, организация работы лучевой диагностики в Мурманской области, полезные доклады на основе кейсов из практики специалистов из Москвы.

Также в рамках конференции состоялся мастер-класс с групповой работой для заведующих отделами лучевой диагностики региональных медицинских учреждений по новому стандарту работы отделений лучевой диагностики и повышению эффективности. Во второй день прошёл семинар для рентгенолаборантов.

«Российскому обществу рентгенологов и радиологов более 100 лет. Мы проводим региональные конференции по всей стране. В этом году начали с Мурманска, давно хотели побывать здесь. Профессиональное общение, обмен опытом необходим для совершенствования знаний, повышения квалификации специалистов, профессиональных стандартов, организации работы, особенно с развитием технологий, чтобы наша работа приносила максимальную пользу», – отметил Валентин Синицын, президент Российского общества рентгенологов и радиологов, руководитель отдела лучевой диагностики Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.

Рентгенология – одна из важнейших дисциплин современной диагностики. С каждым годом она становится всё более точной и информативной благодаря развитию технологий, внедрению современных методов диагностики.

«В рамках регионального плана «На Севере – жить» в Мурманской области продолжается обновление материально-технической базы медицинских организаций, проводится замена лучевого оборудования, направленные на достижение целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В медучреждениях функционируют более 250 единиц высокотехнологичного диагностического оборудования: рентген аппараты, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Доля цифрового лучевого оборудования выросла до 90% заменив аналоговое. Ежегодно увеличивается количество проводимых исследований: например, в 2023 году – более 719 тысяч. С 2021 по 2023 год количество МРТ-исследований возросло более чем в два раза», – рассказал начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в конце 2024 года введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование: современный цифровой ангиограф и магнитно-резонансный томограф в Апатитско-Кировской центральной районной больнице, компьютерный томограф в Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/