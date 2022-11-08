В Мурманской области более десяти тысяч выпускников примут участие в государственной итоговой аттестации в 2023 году

В 2022/2023 учебном году в государственной итоговой аттестации примут участие 7,6 тысячи выпускников 9-х и 3 тысячи выпускников 11-х классов Мурманской области. Допуском к итоговой аттестации в 9-х классах является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку, в 11-х классах – написание итогового сочинения (изложения) по русскому языку.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для знакомства с процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году пройдут репетиционные экзамены: в 11-х классах по русскому языку – 15 февраля, по математике базового и профильного уровней – 14 марта; в 9-х классах по математике – 2 марта.

31 пункт проведения ЕГЭ и 56 пунктов проведения ОГЭ оборудованы системой видеонаблюдения и всей необходимой для экзамена техникой. В каждом пункте проведения экзамена будет присутствовать медработник.

Официальный сайт информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области – ege.edunord.ru.

Фото: https://gov-murman.ru