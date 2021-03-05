В Мурманской области более ста человек записались в волонтёрский корпус по поддержке голосования за объекты благоустройства

В Мурманской области 126 человек изъявили желание работать волонтёрами по поддержке голосования по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Оно впервые пройдёт на интерактивной платформе, созданной Минстроем РФ и АНО «Диалог Регионы».

Главная задача волонтёров – информировать граждан об объектах и проектах по благоустройству, а также помогать в голосовании на портале. Записаться в команду добровольцев можно на сайте dobro.ru.

«Сегодня мы ищем людей, которые действительно хотят, чтобы в их населённом пункте появились современные и удобные общественные пространства, где можно хорошо и с пользой провести свободное время. Мы ждем тех, кому не безразличен облик своего города, и кто действительно готов помочь сделать его лучше», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в этом году северянам предстоит проголосовать за одну из 22 общественных территорий или дизайн-проекта в 9 муниципальных образованиях Мурманской области. Сделать это сможет каждый, кто достиг возраста 14 лет и независимо от места проживания. Голосование на платформе 51.gorodsreda.ru стартует 26 апреля и продлится по 30 мая.