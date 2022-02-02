В Мурманской области больше чем в 4 раза вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии для специалистов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – за 2021 год количество таких предложений о работе в России выросло в 2,8 раза, до 11500 вакансий. В Мурманской области по итогам за весь прошлый год было открыто в 4,3 раза больше вакансий в ПВЗ. По динамике спроса на специалистов пунктов выдачи заказов Мурманская область занимает 5 место в стране.

В целом по стране за прошедший год наиболее ощутимо спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Челябинской и Тюменской областях (в 4,7 раза), в Пермском крае (в 4,6 раза), а также в Самарской области, Мурманской области и Краснодарском крае (в 4,3 раза).

В 74% вакансий опыт работы от соискателей не требуется, в половине случаев предполагается сменный график. Как правило, чтобы претендовать на такую вакансию, достаточно уметь работать на компьютере, быть ответственным, клиентоориентированным и коммуникабельным.

Средняя заработная плата, которую предлагают специалистам ПВЗ, по стране в целом составила 32 тысячи и рублей, что на 3500 рублей больше, чем год назад. В регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области средняя предлагаемая зарплата на данный момент – 33 тысячи рублей, что на 3000 рублей больше прошлогодних показателей.

Самая «дорогая» в стране вакансия специалиста пункта выдачи заказов предлагает доход от 90 до 250 тысяч рублей. Помимо стандартных обязанностей сотруднику предстоит консультировать клиентов по продукции. В регионах СЗФО открыты следующие вакансии для специалистов пунктов выдачи заказов с зарплатой выше средней:

специалист пункта выдачи интернет-заказов, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51925939, Санкт-Петербург;

специалист пункта выдачи заказов, от 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50140935, Мурманск;

специалист пункта выдачи заказов Wildberries, до 35 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50822422, Санкт-Петербург;

менеджер пункта выдачи, от 45 000 руб. на руки, Санкт-Петербург.

«Развитие e-commerce спровоцировало высокий спрос не только на курьеров и сборщиков заказов, но и на специалистов пунктов выдачи. При этом здесь, как и во многих других сферах, наблюдается нехватка кадров: на одну вакансию специалиста ПВЗ сегодня приходится всего 2,1 активных резюме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.