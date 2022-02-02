На Северном флоте впервые пройдёт конкурс «Морской бриз» АРМИ-2022В Мурманскую область начала поступать вакцина против COVID-19 для детей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 12:45

В Мурманской области больше чем в 4 раза вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии для специалистов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – за 2021 год количество таких предложений о работе в России выросло в 2,8 раза, до 11500 вакансий. В Мурманской области по итогам за весь прошлый год было открыто в 4,3 раза больше вакансий в ПВЗ. По динамике спроса на специалистов пунктов выдачи заказов Мурманская область занимает 5 место в стране.

В целом по стране за прошедший год наиболее ощутимо спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Челябинской и Тюменской областях (в 4,7 раза), в Пермском крае (в 4,6 раза), а также в Самарской области, Мурманской области и Краснодарском крае (в 4,3 раза).

В 74% вакансий опыт работы от соискателей не требуется, в половине случаев предполагается сменный график. Как правило, чтобы претендовать на такую вакансию, достаточно уметь работать на компьютере, быть ответственным, клиентоориентированным и коммуникабельным.

Средняя заработная плата, которую предлагают специалистам ПВЗ, по стране в целом составила 32 тысячи и рублей, что на 3500 рублей больше, чем год назад. В регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области средняя предлагаемая зарплата на данный момент – 33 тысячи рублей, что на 3000 рублей больше прошлогодних показателей.

Самая «дорогая» в стране вакансия специалиста пункта выдачи заказов предлагает доход от 90 до 250 тысяч рублей. Помимо стандартных обязанностей сотруднику предстоит консультировать клиентов по продукции. В регионах СЗФО открыты следующие вакансии для специалистов пунктов выдачи заказов с зарплатой выше средней:

  • специалист пункта выдачи интернет-заказов, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51925939, Санкт-Петербург;
  • специалист пункта выдачи заказов, от 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50140935, Мурманск;
  • специалист пункта выдачи заказов Wildberries, до 35 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50822422, Санкт-Петербург;
  • менеджер пункта выдачи, от 45 000 руб. на руки, Санкт-Петербург.

«Развитие e-commerce спровоцировало высокий спрос не только на курьеров и сборщиков заказов, но и на специалистов пунктов выдачи. При этом здесь, как и во многих других сферах, наблюдается нехватка кадров: на одну вакансию специалиста ПВЗ сегодня приходится всего 2,1 активных резюме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро - на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика