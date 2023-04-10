В Мурманской области будет обеспечена непрерывность управления многоквартирными домами, управляющим компаниям которых отказано в продлении лицензий

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, непрерывность управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях региона после отказа в продлении лицензий части управляющих организаций будет обеспечена в соответствии с законодательством РФ.

Получившие отказ в продлении срока действия лицензий управляющие организаций остаются лицензиатами до 1 июня 2023 года. То есть, как раз с этой даты лицензии и прекращают свое действие. К этой дате собственники помещений могут принять на общем собрании решение о выборе иной управляющей организации или иного способа управления в виде ТСЖ, ТСН.

Сами управляющие организации для возобновления работы могут заново пройти процесс лицензирования, и повторно вынести вопрос о своем управлении каждым конкретным домом на общее собрание собственников помещений.

В случае отсутствия действий со стороны собственников или УК, решение о назначение управляющей организации будет принимать муниципалитет.

«Ни одна управляющая организация не может оставить дом до прихода следующей. Будь то окончание действия договора управления, прекращение управления по конкурсу или лишение лицензии. Дом исключатся из реестра лицензий, но временно управляется по 200-й статье Жилищного кодекса. Также в каждом муниципалитете есть перечень управляющих организаций, которые в случае необходимости оперативно назначаются на оставшиеся без управления дома. С муниципалитетами мы заранее обговорили этот вопрос», – отметила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Требования к обслуживанию жилищного фонда у управляющих организаций, не продливших лицензии, остаются те же самые, отмечает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru