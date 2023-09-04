В Мурманской области будет осуществлён отбор претендентов на получение гранта для проведения мероприятий патриотической направленности

Подписано постановление правительства Мурманской области от «О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и спортивную подготовку детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет».

В соответствии с постановлением будет проведён отбор претендентов на получение гранта для проведения мероприятий патриотической направленности.

Создание условий для военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и подростков, обеспечение успешной реализации региональной программы патриотического воспитания обучающихся Мурманской области, реализация которой началась с 1 сентября 2023 года во всех школах региона, будет способствовать решению задач, предусмотренных стратегическим Планом развития Мурманской области «На Севере - жить», сообщает региональное Министерство образования и науки.