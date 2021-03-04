В Мурманской области будет преобладать морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 и 5 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием частных циклонов, смещающихся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°.

6 марта ночью в нашем регионе будет преобладать морозная погода, а днём ожидается смещение обширного циклона с Гренландского моря: пройдёт снег, температура воздуха составит -7-12°.

Сегодня, 4 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13-18°, днём -4-9°. Гололедица.