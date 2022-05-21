В Мурманской области будет преобладать облачная погода, ветер восточных румбов

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на востоке Баренцева моря. По Мурманской области в этот период будет преобладать облачная погода и ветер восточных румбов. Температура воздуха в дневные часы составит +5+10 градусов, 22 и 23 мая на юго-западе области до +13, в ночные часы местами заморозки.

Сегодня, 21 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, на востоке от 0 до -5°, днем +5+10°.