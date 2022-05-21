Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 08:00
В Мурманской области будет преобладать облачная погода, ветер восточных румбов
Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на востоке Баренцева моря. По Мурманской области в этот период будет преобладать облачная погода и ветер восточных румбов. Температура воздуха в дневные часы составит +5+10 градусов, 22 и 23 мая на юго-западе области до +13, в ночные часы местами заморозки.
Сегодня, 21 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, на востоке от 0 до -5°, днем +5+10°.
Комментарии
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Последние комментарии
Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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