В Мурманской области будет преобладать отрицательная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 ноября на Мурманскую область распространится поле повышенного атмосферного давления. В этот период осадков станет меньше, 11 ноября и ночью 12 ноября будет преобладать отрицательная температура воздуха, а днём 12 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +3 -2°.

Сегодня, 11 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, ночью при прояснениях -7-12°. Гололедица.