В Мурманской области будет продолжена масштабная акция по сбору отработанных батареек

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области заключило соглашение с АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» и ООО «Экопром» на 2022 год по совместной реализации на территории Мурманской области проекта «Сдай батарейки с Duracell» и формированию экологической культуры и активной жизненной позиции населения, в частности школьников, к раздельному сбору батареек.

Безвозмездно и на постоянной основе батарейки у населения будут приниматься:

в офисе АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, V этаж);

в здании Центра управления регионом (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5);

в здании, в котором расположено Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (г. Мурманск, пр. Кольский, 1).

«Министерством будут продолжено проведение акций по сбору батареек в учебных заведениях региона. В настоящее время к акции присоединилось около 90 школ и гимназий. По итогам реализации проекта (с осени 2020 года) собрано порядка 5 тонн батареек, которые направлены на завод по утилизации ООО «Национальная экологическая компания» в Ярославле», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов.

Известно, что батарейки содержат тяжелые металлы, которые наносят существенный вред окружающей среде, вот почему нельзя их выбрасывать совместно с твердыми коммунальными отходами, а необходимо отдельно собирать для последующей утилизации. Реализация проекта позволяет активно внедрять систему раздельного сбора отходов в нашем регионе, а также способствует экологическому просвещению взрослого населения и детей школьного возраста.

Министерство обращает внимание, что бесплатные контейнеры для сбора батареек установлены также в магазинах «Лента», «М-Видео», «ДНС» и «Эльдорадо.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439461/#&gid=1&pid=1