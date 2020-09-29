В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населения

Проверка в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне пройдёт с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов.

Услышав 2 октября сигнал тревоги с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут, необходимо включить радиоприемник или телевизор, чтобы прослушать специальное сообщение о проведении «Технической проверки».

Как сообщает Управление МЧС России по Мурманской области, целью проведения таких мероприятий является оценка готовности аппаратуры, каналов связи и исправности оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области. Это позволит узнать насколько комплексная система готова к оповещению населения в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.