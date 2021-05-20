В Мурманской области будет разработана система широкой поддержки инновационных проектов

«Я очень рад тому, что наши молодые учёные не только занимаются фундаментальной наукой, но и предлагают конкретные идеи для развития экономики, производства, народного хозяйства. Люди, которые хотят и заниматься предпринимательством, и не бросать научную работу. Это самое дорогое, что у нас есть, самые важные люди для страны и области», - так описал свои впечатления от вчерашней встречи с молодыми инноваторами Заполярья губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Встреча прошла на площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и собрала участников и победителей конкурсов на получение грантов на инновационную деятельность, авторов проектов в самых различных практических сферах – от производства сжиженного газа до изготовления косметики из дикоросов Кольского Севера. В число разработчиков инноваций вошло немало сотрудников Кольского научного центра РАН.

«Создавать своё дело не у многих получается. Но те, кто это делает, заслуживают, безусловно, глубочайшего уважения. Брать на себя риск, ответственность и делать что-то самому, тем более что-то уникальное, интересное и новое – это дорогого стоит. Благодарю вас за то, что вы именно такие!» - сказал глава области, приветствуя инноваторов.

Андрей Чибис напомнил собравшимся о запущенной в регионе программе «Инновационный ваучер» (финансовой поддержке стартапов на сумму до 250 тыс. рублей) и поделился идеей создания областного венчурного фонда для помощи начинающим своё оригинальное дело.

Победители конкурсов получили из рук губернатора заслуженные награды. Одним из них стал Григорий Сафонов, финалист конкурса проектов в рамках «StartUpTour 2021 в г. Мурманске». Григорий представил свой проект реконструкции и повышения энергоэффективности системы городского отопления с целью постепенного ухода от мазутозависимости и использования альтернативных источников энергии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после презентации проектов состоялась оживлённая дискуссия о путях практического воплощения представленных идей в жизнь, в результате которой губернатор предложил собеседникам ряд возможных решений.

«В течение ближайшего месяца мы в рамках работы нашего Научно-образовательного центра мирового уровня обеспечим поддержку развития подобного рода технологий. Более того, очевидно, что мы должны создать систему взаимодействия между этими инициативами и нашими промышленными предприятиями, которые как раз и являются потребителями инноваций. Поэтому мы очень постараемся в ближайший месяц вместе с ребятами придумать систему их поддержки, получения некой инвестиции на такие проекты, помимо грантов, которые мы даём. Думаю, привлечём к этому наших ключевых промышленных партнёров в рамках подписанных с ними соглашений», – резюмировал Андрей Чибис итоги встречи.