В Мурманской области будет создан Фонд содействия жилищному строительству

Задачей новой организации станет оказание всесторонней помощи в обеспечении северян комфортным жильём, в том числе строительстве новых домов и переселении из аварийных. Постановление о создании Фонда содействия жилищному строительству Мурманской области в форме автономной некоммерческой организации подписал губернатор Андрей Чибис.

Фонд будет содействовать созданию условий для реализации на территории региона федеральных, областных и муниципальных целевых строительных и жилищных программ. В частности, помогать гражданам, нуждающимся в жилье, в получении государственной и негосударственной поддержки на его строительство или приобретение. АНО будет содействовать развитию не только жилищного строительства, но и созданию транспортной и социальной инфраструктуры в целях формирования благоприятной среды для жизни северян, привлекать средства на финансирование новых жилищных проектов, разрабатывать способы повышения экономичности и эффективности строительства на Севере.

Финансирование деятельности АНО «Фонд СЖС МО» будет обеспечено за счёт субсидий из областного бюджета, доходов от деятельности, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц. Учредителем выступит Министерство строительства Мурманской области.