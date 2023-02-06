В Мурманской области будет создан образовательно-производственный центр

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области Андрей Чибис рассказал о возможностях трудоустройства студентов среднего профессионального образования.

В регионе работает 28 образовательных учреждений, где обучаются свыше 18 тысяч студентов. С организациями среднего профессионального образования сотрудничают свыше 20 крупных предприятий области.

Как отметил глава региона, в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» планируется создать образовательно-производственный центр «Ковдорский».

«Ковдорский ГОК, как ключевое предприятие кластера, берёт на себя обязательство трудоустроить по завершении обучения не менее 85% выпускников, обучающихся в колледжах, входящих в кластер, по востребованным на предприятии профессиям и специальностям. За время реализации проекта до 2028 на «Ковдорский ГОК» будет трудоустроено более 500 человек», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме этого, поддержку оказывает Центр занятости Мурманской области. За 2022 год 65% обратившихся студентов были трудоустроены, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru