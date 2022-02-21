В Мурманской области будет создан оперативный штаб для оказания возможной помощи беженцам из ЛНР и ДНР

С сегодняшнего дня в Мурманской области начнёт работу оперативный штаб для оказания в случае необходимости помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Такое поручение сегодня на оперативном совещании дал глава региона Андрей Чибис.

«Мурманская область при необходимости готова принять жителей ЛНР и ДНР, которые в силу сложившихся обстоятельств направляются в нашу страну, и мы готовы оказать посильную помощь тем, кто вынужден покинуть свои дома», - подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, штаб возглавит заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Он консолидирует взаимодействие между всеми ведомствами, которые должны быть включены в эту работу. В первую очередь, это касается социального блока, вопросов оказания медицинской помощи и организации образовательного процесса, а также во взаимодействии с МВД - миграционной политики и охраны общественного порядка в местах размещения граждан.

Уже сейчас регион готов принять 300 человек, работа по организации мест размещения будет продолжена.

«Прошу продолжить работу в том числе на предмет увеличения количества людей, которых мы сможем в случае необходимости принять», – подчеркнул Андрей Чибис.