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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 14:30

В Мурманской области будет создана молодёжная сборная по баскетболу

В Мурманской области будет создана молодёжная сборная по баскетболу – такое решение губернатор Андрей Чибис принял по итогам встречи с юношеской сборной региона «Севербаскет».

Предложение о формировании молодёжной сборной внёс руководитель команды Дмитрий Загнойко. По его словам, это поможет сохранить в Мурманской области спортсменов, которые заканчивают школу и уже не могут играть в командах детско-юношеского уровня. Таким образом, у совершеннолетних баскетболистов появится возможность продолжать тренировки в родном регионе и участвовать в окружных и всероссийских соревнованиях.

В «Севербаскет» входит 18 лучших игроков из разных городов области: Мурманска, Кандалакши, Полярного, Мончегорска, Ковдора, Апатитов. В 2021 и 2022 году правительство Мурманской области выделило совокупно 10 млн рублей на поддержку команды, что позволило усилить интенсивность тренировочного процесса и принять участие в большом количестве соревнований разного уровня.

«Вы большие молодцы. За этот год с точки зрения результатов сделали серьезный скачок. Сыграли 69 игр – это в 3 раза превышает количество игр предыдущих сезонов существования команды. Я вижу, что у вас горят глаза, вы счастливы заниматься любимым делом. И конечно, мы сделаем всё, чтобы вы могли и дальше продолжать спортивное развитие, карьеру, расти в нашей Мурманской области, не переезжая в другие регионы. Я прошу наше Министерство спорта и курирующего заместителя губернатора Елену Дягилеву зафиксировать это решение о создании молодёжной сборной. Денежные средства на это мы найдём», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в спортивном сезоне 2021-2022 года команда «Севербаскет» выезжала на сборы и на игровые мероприятия 11 раз: в Геленджик, Санкт-Петербург, Ессентуки, Ижевск, Москву, Пензу и Пермь. В прошедшем сезоне «Севербаскет» стал победителем Чемпионата Мурманской области, а также победителем в Северо-Западной баскетбольной лиге «Победа кидс». Команда впервые стала участником клубного Чемпионата России – Детская юношеская баскетбольная лига, где заняла 30 место из 42 команд. Кроме того, команда «Севербаскет» на постоянной основе приглашена для участия в Кубке Кондрашина и Белова, организованном БК «Зенит». Сыграно много товарищеских игр и ведется активное сотрудничество со всеми ведущими баскетбольными школами Санкт-Петербурга.

«В этом году получился очень насыщенный сезон. Это позволило нашим спортсменам получить прекрасный игровой опыт, посоревноваться с ведущими командами Северо-Запада и России в их возрастной категории. Наша команда очень сыгранная, мотивированная. За этот год ребята стали профессиональнее, у них появились новые спортивные цели, глядя на сильных спортсменов из других городов. При этом ребята стараются совмещать спорт с обучением в общеобразовательной школе и колледжах: берут с собой учебники на соревнования, получают задания от педагогов, стараются», – подчеркнул Дмитрий Загнойко и поблагодарил главу региона и региональное Министерство спорта за всеобъемлющую поддержку.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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