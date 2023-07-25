В Мурманской области будет создана новая стажировочная площадка для развития системы дошкольного образования

Институт развития образования одержал победу в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета для создания региональной стажировочной площадки «Детский сад ‒ маршруты развития». На реализацию проекта будет направлено 450 тысяч рублей. В 2023 году создаваемая стажировочная площадка «Детский сад – маршруты развития» объединит лучшие практики для 500 дошкольных организаций Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, основной задачей площадки станет организационно-методическое сопровождение детских садов Кольского Заполярья. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru