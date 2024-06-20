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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.24 12:30

В Мурманской области будет создано ещё два кластера в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»

В Министерстве просвещения Российской Федерации подвели итоги конкурсного отбора по предоставлению в 2025 году грантов из федерального бюджета на создание образовательно-производственных центров. В числе победителей – Мурманская область, которая является одним из лидеров по реализации программы «Профессионалитет».

В 2025 году кластеры, созданные путём интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, будут созданы на базе Мурманского строительного и Мурманского индустриального колледжей.

На создание центра «Мурманский строительный» будет выделено 150 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета и партнёра кластера ООО «Самолёт-Регионы». Финансирование позволит создать 8 новых лабораторий. В рамках приёмной кампании будущего года приступить к освоению востребованных профессий в сфере строительства смогут более 900 студентов, 85% которых гарантированно получат предложение о работе по окончании колледжа.

На создание центра машиностроительной отрасли «Судостроение и судоремонт в Арктике» также будет выделено 150 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета и партнёра кластера ООО «МТП Лавна». Здесь планируется создание 8 новых лабораторий. 1 сентября 2025 года к обучению смогут приступить более 750 студентов, большая часть которых, как и во всех кластерах региона, будут трудоустроены на ведущие предприятия Мурманской области после получения диплома.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за 10 лет численность студентов колледжей и техникумов Мурманской области увеличилась с 14,3 тысячи до 18,3 тысячи человек. В учреждениях уже стартовала приёмная кампания, при этом из 7,5 тысячи мест для набора студентов на программы СПО более 4 тысяч предусмотрено за счёт средств областного и федерального бюджетов. Треть от общего объема бюджетных мест – прием в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке губернатора Андрея Чибиса в него вошли 7 кластеров и 16 учреждений. В трех образовательно-производственных центрах («Север и туризм», «Образование на Мурмане», «Медицина на Мурмане») и четырех производственных («Ковдорский», «Кольский горно-металлургический», «Полярнозоринский», «Арктический рыбопромышленный»). Общая сумма инвестиций в создание 7 кластеров уже составила более 800 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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