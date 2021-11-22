В Мурманской области будет создано Министерство государственного жилищного и строительного надзора

В Мурманской области появится Министерство государственного жилищного и строительного надзора, его возглавит нынешний руководитель ГЖИ Алёна Кузнецова. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, заявил губернатор Андрей Чибис.

«Главная цель нового министерства – повышение эффективности работы надзорных служб, с одной стороны, и более жёсткий и эффективный контроль деятельности управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И, конечно, усиление блока строительного надзора», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что ежегодно в Мурманской области увеличивается количество объектов, которые возводятся за счёт средств бюджета и частных инвестиций. И в том, и в другом случае государственный строительный надзор обеспечивает приёмку этих объектов и контролирует, чтобы они были безопасны. Поэтому задача нового министерства – при растущем числе строек усилить контроль соблюдения требований строительных норм и требований безопасности.

«Новое Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области возглавит Кузнецова Алёна Александровна. Вы все её прекрасно знаете. А заместителем и куратором блока строительного надзора будет назначена Ермакова Марина Александровна, руководитель Госстройнадзора внутри регионального Минстроя», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона пояснил, что новое ведомство будет сформировано на базе действующих органов власти путём реорганизации Государственной жилищной инспекции Мурманской области и присоединения к ней находящегося в настоящее время в структуре регионального Министерства строительства Управления государственного строительного надзора. Планируется, что министерство начнёт свою работу в феврале 2022 года.