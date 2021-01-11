В Мурманской области будет создано министерство развития Арктики и экономики. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, заявил губернатор Андрей Чибис.

«Ключевая задача министерства – не просто закрепить то лидерство Мурманской области, которое было отмечено на заключительном заседании комиссии по развитию Арктики под руководством вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, а добиться очень чёткой скоординированной работы по увеличению количества инвесторов, объёма инвестиций в экономику Мурманской области – вместе с Корпорацией развития и ТОР «Столица Арктики». И, конечно, самое главное – это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, чтобы наши молодые люди видели перспективу», – отметил глава региона.

Губернатор пояснил, что новое ведомство будет сформировано путём присоединения Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства к Министерству экономического развития Мурманской области. Возглавит новую структуру Татьяна Русскова, куратором станет заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Вопросы рыбного хозяйства планируется передать Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области, которое будет курировать вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Кроме того, Андрей Чибис сообщил, что в регионе создаётся комитет молодёжной политики. Таким образом, это направление работы будет выведено из функционала Министерства спорта, сообщает региональное Министерство информационной политики.