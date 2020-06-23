В Мурманской области будет тепло и без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области, в основном, существенных осадков не ожидается. 23 июня средняя температура воздуха на большей части территории прогнозируется на 1-2° ниже нормы, на юго-западе области на 1-2° выше нормы.

24 июня ожидается, что в нашем регионе днём воздух прогреется до +15+20°, на юго-западе области до +25°.

Сегодня, 23 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, на юге области до +12°, днём +11+16°, на юге области до +21°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Печенгском, Кольском и Ковдорском районах, в городах Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе, в городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори IV региональный класс пожарной опасности.