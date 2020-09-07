В Мурманской области будет тепло и дождливо

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с юга Норвежского моря вдоль побережья Норвегии в Баренцево море, в этот период по Мурманской области сохранится южный ветер и относительно тёплая с дождями погода.

Сегодня, 7 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.