В Мурманской области будет тепло, но дождливо

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 сентября на Кольском полуострове, под влиянием северо-западной периферии антициклона на севере Европейской части России, будет преобладать тёплая, сухая погода.

4-6 сентября основным погодообразующим фактором станет многоцентровая циклоническая депрессия в Норвежском море, в этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, но уже с дождями.

Сегодня, 3 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В период 2-4 сентября на западе Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.