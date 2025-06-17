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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 10:00

В Мурманской области будет увеличена выплата многодетным на улучшение жилищных условий

Вчера в ходе оперативного совещания, которое проходило в режиме ВКС, губернатор Андрей Чибис сообщил о ещё одной значимой мере поддержки для многодетных семей в части улучшения жилищных условий.

Глава региона отметил, что данная категория северян имеет право на бесплатное получение земельного участка или денежную выплату. Многодетные семьи могут сами выбрать предпочтительную форму помощи, ориентируясь на свои потребности и приоритеты.

«По моему поручению размер выплаты будет увеличен с 340 тысяч до полумиллиона рублей. Средства можно будет направить на первоначальный взнос, либо платёж по ипотеке, а также на покупку или строительство жилья. В совокупности с льготными ипотеками – «Арктической» под 2% и «Семейной» под 6%, это отличная возможность улучшить жилищные условия», – подчеркнул губернатор.

Напомним, такое поручение было дано губернатором правительству Мурманской области в рамках ответов на вопросы депутатов на отчёте перед Думой 28 мая.

Для получения выплаты вместо земельного участка необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Документ распространяется на заявления, поданные после 1 июля 2025 года.

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