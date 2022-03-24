В Мурманской области будет увеличена «Зарплата мамы»

Молодые женщины, проживающие в Заполярье и принявшие решение о рождении первого ребёнка, продолжают получать специальные денежные выплаты, так называемую «Зарплату мамы». Об этом, выступая с докладом на заседании регионального правительства, напомнила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Предлагается поддержать женщин, принявших решение о рождении первого ребенка, увеличив и возраст мамы и размер выплаты, – отметила вице-губернатор. – Так, мы рассчитываем увеличить возраст мам, которые могут получать выплату, до 30 лет. Кроме того, предлагаем увеличить размер выплаты до 14715 рублей».

С учётом предложения новые условия предоставления выплат начнут действовать с 1 мая 2022 года и будут распространяться в том числе на приехавших в регион мам с детьми до 1,5 лет. Дополнительная потребность средств областного бюджета в этой связи составит 84 млн рублей.

Напомним, в настоящее время женщинам, родившим первенца в возрасте до 26 лет, за счет средств регионального бюджета предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет в размере 14 тысяч рублей. Выплата предоставляется без учета дохода семьи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, право на её получение устанавливается в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2026 года.

За период 2021 года более 45% рождений детей приходилось на женщин в возрасте до 30 лет (2722 ребёнка из 6020 детей).