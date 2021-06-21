В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области будет введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников. Об этом объявил в ходе оперативного совещания в правительстве глава региона Андрей Чибис.

«Наша задача в ситуации, когда, по сути, наступает новый пик заболеваемости коронавирусом, максимально облегчить работу медикам и ответственно подходить к мерам защиты от вируса. Это, конечно, соблюдение установленных противоэпидемических ограничений. И вакцинация – единственный способ для защиты себя и близких. И я снова обращаю внимание, призываю, прошу всех максимально быстро ее пройти. Специалисты говорят, что даже если инфекция попадает в организм, заболевание вакцинированные пациенты переносят намного легче. Также мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников и доводим все процедуры, чтобы ее ввести», – подчеркнул губернатор.

В первую очередь обязательная вакцинация коснётся:

- сотрудников сферы торговли;

- работников транспорта;

- сотрудников социально-культурных объектов;

- госслужащих;

- работников образовательных организаций;

- сотрудников сферы общепита.

«Я ещё раз рекомендую этим категориям прививаться уже сейчас, и не ждать отдельного постановления», – отметил Андрей Чибис.