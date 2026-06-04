В Мурманской области будущие специалисты дорожной отрасли проходят производственную практику непосредственно на объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Такой формат позволяет студентам ещё до получения диплома применить теоретические знания в реальных условиях и войти в профессиональную команду.

Одна из таких практикантов — Валентина Никулина, студентка 3-го курса колледжа при Мурманском арктическом университете. Она проходит стажировку в подрядной организации ООО «УК «МДУ».

Несмотря на то, что Валентина учится по специальности «Землеустройство», её главный профессиональный интерес — геодезия. Переход от теории к практике стал для неё настоящим вызовом, который с каждым днём приносит всё больше пользы.

«При изучении дисциплин в колледже нам рассказывают много, но без закрепления информация быстро забывается. Именно практических занятий не хватает для полного погружения. Эта стажировка помогает понять сферу изнутри, окончательно определиться с выбором и выявить свои сильные стороны. Во время практики я уже поработала на таких объектах ремонта, как Кола — Серебрянские ГЭС и мост через реку Териберку», — делится впечатлениями Валентина.

В ходе практики студентка осваивает полный цикл работы геодезиста: обрабатывает документацию по пройденному материалу, приобретает навыки работы в профильном программном обеспечении, выезжает на объекты, где под руководством наставников учится работать с геодезическими приборами.

Сотрудничество учебных заведений с дорожными организациями — это залог того, что отрасль получит квалифицированные кадры, готовые к работе с первого дня. Студенты получают актуальные знания, а нацпроект «Инфраструктура для жизни» — мотивированных молодых специалистов.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ы этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируются 4 мостовых сооружения, 9 региональных дорог и 13 участков улично-дорожной сети города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568919/#&gid=1&pid=3