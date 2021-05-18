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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.21 17:30

В Мурманской области будущие сварщики сдали демонстрационные экзамены по стандартам «Ворлдскиллс»

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» студенты колледжей Мурманской области подтвердили свои знания по компетенции «Сварочные технологии». Экзамен по стандарту «Ворлдскиллс» состоялся в Мурманском индустриальном колледже.

Каждый участник по итогам демонстрационного экзамена получит Паспорт компетенций (Skills Passport). Документ необходим для подтверждения своих практических навыков в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» Россия. Паспорт компетенций – это важное дополнение в составе профессионального портфолио, с помощью которого выпускник сможет успешнее презентовать себя потенциальным работодателям.

«К 2030 году все выпускники колледжей Заполярья должны иметь возможность публично показать свои профессиональные навыки. Нам важно расширять взаимодействие учебных заведений, работодателей и всего заинтересованного сообщества. Скиллс-паспорт необходим для того, чтобы работодатели смогли быстрее и эффективнее подбирать себе необходимый персонал», – подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, знания и умения студентов оценивали независимые эксперты, в том числе сотрудники промышленных предприятий Мурманской области.

 

 

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