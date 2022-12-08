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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 12:30

В Мурманской области будущим мамам оплатят проезд в медицинские организации

В регионе введена новая мера поддержки для беременных женщин в виде денежной выплаты на оплату проезда в медицинские организации.  Получить её могут также северянки, которые возвращаются из роддома. 

Такое решение принято, чтобы женщинам, которым требуется пройти обследование или попасть к специалистам в медицинские организации, находящиеся за пределами места проживания, не приходилось нести расходы на дорогу.

Северянкам будет предоставлена выплата независимо от того, каким видом транспортных средств они будут пользоваться - общего пользования, включая такси, или личным. Размер выплаты установлен в диапазоне от 700 рублей до 9000 рублей – в зависимости от удаленности населённого пункта от заполярной столицы.  

Для получения данной меры поддержки необходима прописка или регистрация в Мурманской области, но женщине не обязательно быть зарегистрированной в населённом пункте, в котором она на данный момент проживает. Главное условие – прикрепление к медицинскому учреждению по месту фактического пребывания. Так, если северянка прописана в Мурманске, а проживает в Кандалакше, она также получит целевую поддержку, если необходимо обратится в мурманское медицинское учреждение.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, для оплаты проезда не нужно предоставлять чеки или билеты. Достаточно получить направление от врача, совершить необходимые поездки (туда и обратно), написать заявление в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Деньги придут на карту, указанную в заявлении.   

На эти цели с 2023 года будет ежегодно выделяться 25,66 млн рублей из областного бюджета.  

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