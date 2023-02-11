В Мурманской области будут расширены границы территории опережающего развития «Столица Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области будут расширены границы ТОР «Столица Арктики». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«ТОР «Столица Арктики» была расширена для реализации проекта «Строительство Западного транспортно-логистического узла». В Кольском районе планируется возведение контейнерного терминала для международных транзитных морских грузоперевозок. Там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые работают на трассах Северного морского пути. Завершить создание логистического комплекса планируется до 2026 года. Реализация проекта позволит привлечь в регион 46,4 млрд рублей частных инвестиций, создать больше 700 новых рабочих мест. Налоговые и социальные выплаты от реализации проекта составят 1,3 млрд. рублей. Благодарю правительство России за поддержку наших инициатив», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru