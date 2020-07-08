В Мурманской области будут развивать промышленный туризм

Между правительством Мурманской области и АСИ вчера было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе. Церемония прошла в режиме онлайн. Подписи под документом поставили вице-губернатор Дмитрий Филиппов и заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольга Захарова.

По соглашению АСИ готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления, документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, новых производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области.

«Очень интересное направление, для нас новое, но мы промышленный регион, нам есть что показать. Уверен, что те методики, которые АСИ уже разработало, их опыт работы пригодятся нам, и мы совместно в рамках этого соглашения сможем реализовать проекты», – сказал Дмитрий Филиппов.

Как отметил вице-губернатор, соглашение партнерское, в перспективе, когда будут разработаны маршруты, их продвижением займутся предприятия совместно с туроператорами.

Перечень пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, сформирован региональным комитетом по туризму. В этом списке такие компании, как «ФосАгро» (Кировский филиал АО «Апатит»), «НорНикель» (Кольская ГМК), Кольская АЭС, «ЕвроХим» (Ковдорский ГОК), «Олкон».