В Мурманской области будут установлены два новых военно-мемориальных объекта

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела очередное заседание межведомственной комиссии по осуществлению мониторинга состояния военно-мемориальных объектов на территории Мурманской области. Рассмотрев проекты участников, комиссией была согласована установка двух новых мемориальных объектов в регионе.

Первый объект появится в Кольском районе на горе Пак. Здесь предлагается установить памятный знак в честь олене-лыжных бригад. Инициатива установки памятника принадлежит мурманской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Долина», а также родственникам и потомках тех, кто воевал в составе бригад.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, память об этих подразделениях имеет особую ценность для жителей Мурманской области: олене-лыжные бригады героически защищали советское Заполярье в годы Великой Отечественной войны. На фронте подразделения оленеводов оказались незаменимыми помощниками: доставляли различные грузы и важные донесения, сопровождали в тыл партизан, принимали участие в разведывательных и диверсионных операциях. В суровых условиях Кольского Заполярья неоценимой оказалась помощь оленей и оленеводов при вывозе раненых, всего при помощи батальонов с линии фронта было эвакуировано более 10 тысяч солдат.

Ещё один объект появится в Полярном. В городе воинской славы планируется установить закладной камень в честь 90-летия со дня образования Управления ФСБ по Северному Флоту. Новый мемориальный объект появится в ЗАТО Александровск уже этой осенью в районе здания на Старикова, 1, где раньше располагалось управление ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru