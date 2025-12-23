Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион
В Мурманской области будут утверждены правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что в преддверии новогодних каникул в регионе будут утверждены правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

«Теме охраны хрупкой северной природы правительство Мурманской области всегда уделяет особое внимание. С учётом большого количества туристов, которое едут посмотреть на наших китов и птиц, иногда бывает так, что приходится спасать наших друзей в природе. Для того чтобы минимизировать риски, мы выработали правила поведения: с одной стороны, чтобы у наших жителей и гостей была возможность полюбоваться на животных, с другой стороны, чтобы защитить их. МАУ была проведена длительная и кропотливая работа с участием представителей науки, регионального министерства туризма и предпринимательства, туроператоров и различного рода экспертов», – рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что основой этих правил является баланс интересов всех заинтересованных сторон. Ключевые участники регионального туристического сообщества согласились добровольно подписаться под выполнением этих рекомендаций.

«Сама отрасль должна показывать лучший пример, как правильно себя вести. Очень надеюсь, что так и получится. Если кто-то не будет соблюдать эти рекомендации, прошу коллег всех всеми возможными законными способами делать так, чтобы такие организации были в «чёрном списке», - потому что нам нужны добросовестные участники рынка. Ещё раз подчеркну, что это вопрос защиты и людей, которые выходят в море, и морских млекопитающих», – сказал Андрей Чибис.

 

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
