В Мурманской области будут утверждены правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что в преддверии новогодних каникул в регионе будут утверждены правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

«Теме охраны хрупкой северной природы правительство Мурманской области всегда уделяет особое внимание. С учётом большого количества туристов, которое едут посмотреть на наших китов и птиц, иногда бывает так, что приходится спасать наших друзей в природе. Для того чтобы минимизировать риски, мы выработали правила поведения: с одной стороны, чтобы у наших жителей и гостей была возможность полюбоваться на животных, с другой стороны, чтобы защитить их. МАУ была проведена длительная и кропотливая работа с участием представителей науки, регионального министерства туризма и предпринимательства, туроператоров и различного рода экспертов», – рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что основой этих правил является баланс интересов всех заинтересованных сторон. Ключевые участники регионального туристического сообщества согласились добровольно подписаться под выполнением этих рекомендаций.

«Сама отрасль должна показывать лучший пример, как правильно себя вести. Очень надеюсь, что так и получится. Если кто-то не будет соблюдать эти рекомендации, прошу коллег всех всеми возможными законными способами делать так, чтобы такие организации были в «чёрном списке», - потому что нам нужны добросовестные участники рынка. Ещё раз подчеркну, что это вопрос защиты и людей, которые выходят в море, и морских млекопитающих», – сказал Андрей Чибис.