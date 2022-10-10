В Мурманской области цены и тарифы на услуги в августе снизились в среднем на 0,3%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, цены и тарифы на услуги в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,3%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце августа 2022 года составила 23035,09 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,4%, с начала года возросла на 8,4%.