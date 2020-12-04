В Мурманской области цены и тарифы на услуги в октябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,6%

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года».

Как сообщает статистическое ведомство, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце октября 2020 года составила 5423,47 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,3%, с начала года – на 5,1%.

Цены на непродовольственные товары в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,6%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце октября 2020 года составила 19701,38 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,5%, с начала года – на 3,3%.