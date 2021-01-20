В Мурманской области цены на бензин в новом году пошли в рост

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 46,05 руб. увеличение на 15 коп. АИ-95 в среднем 48,95 руб. увеличение на 15 коп. Дт/зим в среднем 53,35 руб. увеличение на 15 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 46,71 руб. увеличение на 60 коп. АИ-95 50,15 руб. увеличение на 70 коп. Дт/зим 54,19 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 45,95 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,95 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 53,95 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 45,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 53,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 46,39 руб. увеличение на 50 коп. АИ-95 49,49 руб. увеличение на 50 коп. Дт/зим 54,19 руб. увеличение на 40 коп.

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 45,80 руб. снижение на 30 коп. АИ-95 48,70 руб. снижение на 30 коп. Дт/зим 52,70 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 45,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 49,00 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 53,10 руб. увеличение на 30 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 56500 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); АИ-95 — 57800 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); Дт/зим — 58500 руб./т (увеличение на 2500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 54000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 55300 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56100 руб./т (изменений не зафиксировано).