В Мурманской области цены на бензин в новом году пошли в рост
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 46,05 руб.
|
увеличение на 15 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 48,95 руб.
|
увеличение на 15 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 53,35 руб.
|
увеличение на 15 коп.
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,71 руб.
|
увеличение на 60 коп.
|
АИ-95
|
50,15 руб.
|
увеличение на 70 коп.
|
Дт/зим
|
54,19 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,39 руб.
|
увеличение на 50 коп.
|
АИ-95
|
49,49 руб.
|
увеличение на 50 коп.
|
Дт/зим
|
54,19 руб.
|
увеличение на 40 коп.
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
45,80 руб.
|
снижение на 30 коп.
|
АИ-95
|
48,70 руб.
|
снижение на 30 коп.
|
Дт/зим
|
52,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,10 руб.
|
увеличение на 30 коп.
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 56500 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); АИ-95 — 57800 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); Дт/зим — 58500 руб./т (увеличение на 2500 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 54000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 55300 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56100 руб./т (изменений не зафиксировано).