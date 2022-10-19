В Мурманской области цены на моторное топливо на конец III квартала выросли на 100,6%

Мурманскстат опубликовал сведения о потребительских ценах на моторное топливо в Мурманской области на конец III квартала 2022 года по отношению к концу предыдущего квартала. Индекс цен составил 100,6%, в том числе на автомобильный бензин – 100,7, дизельное топливо – 101,1, газомоторное топливо – 88,0%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец III квартала текущего года: бензин автомобильный 53,32 рубля за литр; марки АИ-92 - 50,33; марки АИ-95 - 53,68 марки АИ-98 и выше - 62,15 рубля за литр; дизельное топливо - 60,17; газовое моторное топливо- 22,00 рубля за литр.