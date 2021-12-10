В Мурманской области цены на непродовольственные товары в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%

Как сообщает Мурманскстат, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце сентября 2021 года составила 5835,72 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,5%, с начала года увеличилась на 6,3%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,2%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце сентября этого года составила 20555,74 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,3%, с начала года возросла на 3,8%.