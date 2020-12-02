В Мурманской области цены на подсолнечное масло выросли на 3,0%

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 ноября текущего года отмечено увеличение цен на подсолнечное масло (на 3,0%), свежую белокочанную капусту (на 1,8), картофель (на 1,3), вермишель (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5), гречневую крупу (на 0,4%).

Как сообщает Мурмансктат, за этот же период снизились цены на репчатый лук (на 1,5%), морковь, пшено (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.