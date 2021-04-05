В Мурманской области цены на продовольственные товары в феврале возросли в среднем на 0,8%

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, индекс потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 100,8%, непродовольственные товары – 100,5, услуги – 100,9%.

Цены на продовольственные товары в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,8%.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля 2021 года составила 5620,75 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,0%, с начала года – на 2,4%.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%. Цены и тарифы на услуги в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,9%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце февраля 2021 года составила 19964,82 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,3%, с начала года – на 0,8%.