В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 12,4%

Мурманскстат сегодня опубликовал оперативные сведения об индексе цен производителей промышленных товаров (услуг) в Мурманской области в августе 2022 года. Как сообщает статистическое ведомство, цены производителей промышленных товаров в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 12,4%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось повышение цен на апатитовый и железорудный концентраты (соответственно на 12,3% и 5,0%).

В производстве пищевых продуктов снизились цены на мороженую рыбную печень (на 8,2%), консервы из печени трески (на 4,3), мороженую рыбу (на 4,2), рыбную кормовую муку (на 2,4%). Повышение цен отмечено на мороженого краба (на 7,6%). В производстве напитков снизилась средняя цена на пиво (на 0,2%).

В металлургическом производстве подорожал необработанный никель (на 20,0%). Вместе с тем снизились цены на катанку из алюминия (на 7,5%) и необработанный кобальт (на 2,6%).

Кроме того, в обрабатывающих производствах наблюдался прирост цен на кислород (на 11,9%), ящики и коробки из гофрированного картона (на 2,9%). Снизилась средняя цена на товарный бетон (на 0,2%).

По виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» повысились цены на произведённую электроэнергию (на 13,8%) и электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 4,7%).

По видам экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» цены оставались без изменений.